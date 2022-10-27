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Венгрия заинтересована в импорте электроэнергии из Азербайджана через Грузию

Венгрия заинтересована в импорте электроэнергии из Азербайджана через Грузию Венгрия работает над крупными энергетическими инициативами, которые предусматривают импорт электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Румынию.
Энергетика
27 октября 2022 г. 14:15
Венгрия заинтересована в импорте электроэнергии из Азербайджана через Грузию

Венгрия работает над крупными энергетическими инициативами, которые предусматривают импорт электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Румынию.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, который находится с визитом в Будапеште.

Орбан отметил, что страна сильно зависит от импорта природного газа, стоимость которого сильно выросла на фоне событий в Украине ввиду введенных санкций против России. Чтобы преодолеть энергетический кризис, Венгрия разрабатывает новые инициативы в этом направлении.

"Мы хотим, чтобы у нас были новые большие линии электропередачи, и получать электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию. Этой инициативой мы сэкономим очень много природного газа, который на данный момент используем для выработки электроэнергии", - сказал Орбан.

По его словам, в случае импорта электроэнергии, страна сократит импорт природного газа.

"Я очень обрадовался, что премьер-министр привержен этой инициативе, и этот вопрос принципиально важен для Венгрии. Мы хотим преодолеть энергетический кризис и кризис, вызванный высокими ценами. Очень много чего можно сделать для получения энергоресурсов за пределами Евросоюза", - сказал премьер Венгрии.

Орбан отметил, что в виду больших объемов импорта энергоресурсов из отдаленных стран, данная инициатива очень важна для Венгрии.

В рамках визита Гарибашвили в Будапешт премьеры Грузии и Венгрии подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.

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Версия на английском языке Hungary interested in importing electricity from Azerbaijan through Georgia
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycandan elektrik enerjisi idxalında maraqlıdır

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