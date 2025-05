Венгрия усиливает позиции на глобальном нефтегазовом рынке за счет сотрудничества с Азербайджаном

Венгерские компании, благодаря стратегическому партнерству с Азербайджаном, становятся владельцами значительных объемов нефтегазовых ресурсов.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в соцсети Х по итогам переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

"Благодаря нашему стратегическому партнерству с Азербайджаном крупнейшие венгерские энергетические компании теперь владеют долями в азербайджанских месторождениях природного газа и нефти. Это дает им доступ к мировому рынку не только как покупателя, но и как владельца значительных объемов энергии", - написал глава МИД.

Отметим, что президент Ильхам Алиев сегодня после переговоров с Орбаном заявил, что Азербайджан и Венгрия успешно сотрудничают в энергетической сфере: "Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана – месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. В начале следующего года будет подписан очередной контракт. Венгерская компания начнет работать на азербайджанских нефтяных месторождениях на суше. С прошлого года мы начали экспортировать природный газ в Венгрию, и сегодня я и премьер-министр отметили здесь, что мы можем обеспечить поставки газа на уровне потребностей Венгрии".