Венгрия усиливает позиции на глобальном нефтегазовом рынке за счет сотрудничества с Азербайджаном

Венгерские компании, благодаря стратегическому партнерству с Азербайджаном, становятся владельцами значительных объемов нефтегазовых ресурсов.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в соцсети Х по итогам переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.
"Благодаря нашему стратегическому партнерству с Азербайджаном крупнейшие венгерские энергетические компании теперь владеют долями в азербайджанских месторождениях природного газа и нефти. Это дает им доступ к мировому рынку не только как покупателя, но и как владельца значительных объемов энергии", - написал глава МИД.
Отметим, что президент Ильхам Алиев сегодня после переговоров с Орбаном заявил, что Азербайджан и Венгрия успешно сотрудничают в энергетической сфере: "Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана – месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. В начале следующего года будет подписан очередной контракт. Венгерская компания начнет работать на азербайджанских нефтяных месторождениях на суше. С прошлого года мы начали экспортировать природный газ в Венгрию, и сегодня я и премьер-министр отметили здесь, что мы можем обеспечить поставки газа на уровне потребностей Венгрии".
Thanks to our strategic partnership with Azerbaijan, major Hungarian energy companies now hold stakes in Azeri natural gas & oil fields. This gives them access to the global market not just as buyers, but as owners of significant energy volumes. Welcome to Budapest, @presidentaz! pic.twitter.com/fMEJHf5yvo