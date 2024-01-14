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Венгрия, Сербия и Словения откроют электроэнергетическую биржу

Венгрия, Сербия и Словения откроют электроэнергетическую биржу Совместная биржа Венгрии, Сербии и Словении для торговли электроэнергией в Центральной Европе начнет работу до середины 2024 года.
Энергетика
14 января 2024 г. 00:26
Венгрия, Сербия и Словения откроют электроэнергетическую биржу

Совместная биржа Венгрии, Сербии и Словении для торговли электроэнергией в Центральной Европе начнет работу до середины 2024 года.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook.

"В последние полтора-два года энергетическая безопасность стала одной из самых серьезных проблем в Европе. Тесное энергетическое сотрудничество между странами, пожалуй, никогда не было столь важным. Это особенно актуально для Центральной Европы, где нет крупных месторождений нефти и газа, поэтому взаимозависимость государств здесь еще больше", - отметил глава МИД.

"Словенские, сербские и венгерские корпоративные и технические решения приняты, и после одобрения правительствами совместная электроэнергетическая биржа трех стран может начать работу в первой половине этого года, что значительно повысит энергетическую безопасность всего региона", - добавил Сийярто.

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