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Венгрия считает COP29 ключевым этапом после Парижского соглашения

Венгрия считает COP29 ключевым этапом после Парижского соглашения COP29 стала самым значимым этапом с момента заключения Парижского соглашения.
Энергетика
4 июня 2025 г. 10:23
Венгрия считает COP29 ключевым этапом после Парижского соглашения

COP29 стала самым значимым этапом с момента заключения Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель государственного секретаря по энергетической политике Министерства энергетики Венгрии Марк Альфельди-Борусс в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума,

“Мы рассматриваем COP29 как поворотный момент после Парижского соглашения. Теперь, имея четко определенные цели и источники финансирования, мы понимаем, как двигаться вперед для их достижения. Статья 6, посвященная климатическому финансированию, представляет собой важный и действенный инструмент для реализации и финансирования “зеленых” проектов по всему миру”, - отметил Альфельди-Борусс.

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Версия на английском языке Hungary considers COP29 key stage after Paris Agreement
Версия на азербайджанском языке Macarıstan COP29-u Paris Sazişindən sonra əsas mərhələ hesab edir

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