Венгрия считает COP29 ключевым этапом после Парижского соглашения

COP29 стала самым значимым этапом с момента заключения Парижского соглашения.

COP29 стала самым значимым этапом с момента заключения Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель государственного секретаря по энергетической политике Министерства энергетики Венгрии Марк Альфельди-Борусс в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума,

“Мы рассматриваем COP29 как поворотный момент после Парижского соглашения. Теперь, имея четко определенные цели и источники финансирования, мы понимаем, как двигаться вперед для их достижения. Статья 6, посвященная климатическому финансированию, представляет собой важный и действенный инструмент для реализации и финансирования “зеленых” проектов по всему миру”, - отметил Альфельди-Борусс.