Венгрия призвала ЕС провести переговоры по доступу к газу в Азербайджане и Центральной Азии

Венгрия призвала Европейский союз (ЕС) предпринять шаги по созданию инфраструктуры для обеспечения доступа к газу в Азербайджане, на Кавказе и в Центральной Азии, а также провести переговоры по соответствующим сделкам.

Венгрия призвала Европейский союз (ЕС) предпринять шаги по созданию инфраструктуры для обеспечения доступа к газу в Азербайджане, на Кавказе и в Центральной Азии, а также провести переговоры по соответствующим сделкам.

Как передает Report со ссылкой на венгерские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто на встрече министров энергетики Организации тюркских государств (ОТС) в Алматы.

По словам П.Сийярто, необходима модернизация Трансанатолийского и Трансадриатического (TAP) трубопроводов, а Южный газовый коридор должен быть связан с Центральной Европой через Западные Балканы.

"Правительство также поддерживает проекты по импорту зеленой энергии Азербайджана, производимой ветряными электростанциями, по кабелю под водой", - добавил министр.

В настоящее время "Турецкий поток" обеспечивает 50–60% поставок газа в Венгрию, сказал П.Сийярто, добавив, что он способствовал накоплению резервов для покрытия 42% годового потребления страны. Однако он предупредил, что необходимо найти новые источники, и указал на Центральную Азию, на долю которой приходится 10,5% мировых запасов газа.

Напомним, что TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе в Кипое, пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море, прежде чем приземлиться в Италии. С начала коммерческой эксплуатации газопровод уже транспортировал в Европу более 12 млрд кубометров газа (из них более 10 млрд кубометров в Италию и более 2 млрд кубометров в Грецию и Болгарию).

ТАР способствует поставкам газа в страны Юго-Восточной Европы, в том числе за счет строительства возможных соединительных трубопроводов. В частности, Болгария сможет покрыть значительную долю своего общего спроса на газ через TAP после начала коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (IGB). Точки выхода TAP в Греции и Албании, а также в Италии открывают многочисленные возможности для европейских рынков по получению дополнительных объемов газа, поступающего из Азербайджана.

Заключительный участок Южного газового коридора ТАР имеет особое значение для Европы, укрепляя ее энергетическую безопасность, диверсификацию поставок и процесс декарбонизации.

Отметим, что строительство TAP завершилось в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Консорциум TAP AG рассматривает три сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Окончательное решение относительно увеличения пропускной способности Трансадриатического газопровода будет зависеть от рыночных испытаний, которые будут проведены в 2023 году. Первоначальная цель состояла в том, чтобы увеличить поставки газа до 12 млрд кубометров в год с 2022 года по сравнению с примерно 8 млрд кубометров в 2021 году и, возможно, удвоить мощности газопровода до 20 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались с 31 декабря 2020 года.