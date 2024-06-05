Венгрия приобрела 5% в газоконденсатном месторождении "Шахдениз"

Венгрия приобрела 5% доли в соглашении о разделе продукции на морском газоконденсатном месторождении "Шахдениз" на территории Азербайджана и 4% доли в соглашении о разделе продукции на морском газоконденсатном месторождении "Шахдениз" на территории Азерба

Венгрия приобрела 5 процентов доли в соглашении о разделе продукции по морскому газоконденсатному месторождению "Шахдениз".

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию MVM, которая станет участником проекта.

Венгерская государственная энергетическая компания приобрела долю в "Шахдениз" у азербайджанской Southern Gas Corridor CJSC (SGC).

Кроме того, компания приобрела еще 4% доли в Azerbaijan Gaz Supply Company Limited, которая занимается продажами природного газа с "Шахдениз".

Сделка будет завершена через несколько месяцев.