Венгрия приобрела 5% в газоконденсатном месторождении "Шахдениз"

Венгрия приобрела 5 процентов доли в соглашении о разделе продукции по морскому газоконденсатному месторождению "Шахдениз".
Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию MVM, которая станет участником проекта.
Венгерская государственная энергетическая компания приобрела долю в "Шахдениз" у азербайджанской Southern Gas Corridor CJSC (SGC).
Кроме того, компания приобрела еще 4% доли в Azerbaijan Gaz Supply Company Limited, которая занимается продажами природного газа с "Шахдениз".
Сделка будет завершена через несколько месяцев.