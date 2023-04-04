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Венгрия подпишет соглашение о поставках газа из Азербайджана

Венгрия подпишет соглашение о поставках газа из Азербайджана Венгрия подпишет соглашение с Болгарией, Румынией, Грецией и Турцией о закупке 1 млрд кубометров природного газа у Азербайджана в этом году в конце этого месяца.
Энергетика
4 апреля 2023 г. 15:26
Венгрия подпишет соглашение о поставках газа из Азербайджана

В конце этого месяца Венгрия подпишет соглашение с Болгарией, Румынией, Грецией и Турцией о закупке 1 млрд кубометров природного газа у Азербайджана в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на венгерскую прессу, об этом заявил министр иностранных дел и торговли страны Петер Сиярто на саммите, посвященном перспективам рынка сжиженного природного газа (СПГ) в Будапеште.

По его словам, страны проведут совместные рыночные испытания в ближайшие месяцы после того, как Венгрия достигнет политического соглашения с Азербайджаном о закупке 1 млрд кубометров газа в этом году.

Министр добавил, что в конце этого месяца будет подписано совместное соглашение: “Венгрия объединяет усилия с Болгарией, Румынией, Грецией и Турцией для изучения технических возможностей получения природного газа из Азербайджана через транспортную инфраструктуру Юго-Восточной Европы.

П. Сиярто также отметил, что Венгрия рассматривает возможность подписания долгосрочного контракта на закупку 2 млрд кубометров природного газа в год у Азербайджана: “Транзит будет осуществляться по трубопроводам Юго-Восточной Европы. Поэтому мы стимулируем развитие инфраструктуры в этом регионе. Потому что это единственное решение. Этот вопрос будет заключаться в обеспечении финансирования таких проектов. Потому что Европейский союз заявил, что не хочет вкладывать дополнительные средства в строительство трубопровода”.

По словам Сиярто, Венгрия имеет необходимую инфраструктуру, готовую принимать поставки СПГ через свой приемный терминал на хорватском острове Крк. Кроме того, хорватско-венгерский интерконнектор способен транспортировать 1,75 млрд кубометров газа в Венгрию. Это означает, что, если Хорватия не увеличит пропускную способность, страна не сможет извлечь выгоду из запланированного увеличения пропускной способности терминала на Крке до 6 млрд кубометров.

Кроме того, запланированное расширение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) с 3 млрд кубометров до 5 млрд кубометров также имеет важное значение для диверсификации энергетики в Венгрии и Центральной Европе.

Сиярто добавил, что IGB позволит Венгрии импортировать СПГ с терминалов в Греции и Турции.

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