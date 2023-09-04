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Сиярто: Венгрия планирует закупать миллиард кубометров природного газа у Азербайджана

Сиярто: Венгрия планирует закупать миллиард кубометров природного газа у Азербайджана Венгрия планирует закупать миллиард кубометров природного газа у Азербайджана, чтобы диверсифицировать источники поставок
Энергетика
4 сентября 2023 г. 17:38
Сиярто: Венгрия планирует закупать миллиард кубометров природного газа у Азербайджана

Венгрия планирует закупать 1 миллиард кубометров природного газа у Азербайджана, чтобы диверсифицировать источники поставок.

Как передает Report со ссылкой на венгерское издание Portfolio, об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана.

Сиярто призвал ЕС выделить средства на расширение мощностей трубопроводов, по которым азербайджанский природный газ может поступать в Румынию и Венгрию.

Также, по словам министра, между Баку и Будапештом достигнута предварительная договоренность по участию венгерских строительных компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

В августе Будапешт и Баку подписали политическое соглашение, согласно которому объем поставок азербайджанского газа в Венгрию увеличится примерно до 1 миллиарда кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: “Macarıstan Azərbaycandan 1 milyard kubmetr təbii qaz almağı planlaşdırır”
Версия на английском языке Szijjártó: Hungary plans to buy 1 BCM of natural gas from Azerbaijan

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