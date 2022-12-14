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Венгрия планирует договориться с Катаром о поставках СПГ

Венгрия планирует договориться с Катаром о поставках СПГ Венгрия и Катар заключили соглашение, в соответствии с которым энергокомпании двух стран могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Венгрию через 3 года.
Энергетика
14 декабря 2022 г. 17:37
Венгрия планирует договориться с Катаром о поставках СПГ

Венгрия и Катар заключили соглашение, в соответствии с которым энергокомпании двух стран могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Венгрию через 3 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Сегодня мы заключили политическое соглашение, в соответствии с которым Катар готов начать переговоры между предприятиями QatarEnergy и MVM с венгерской стороны, чтобы на часть возросших СПГ-мощностей Катара мы в Венгрии могли бы рассчитывать для гарантии безопасности газоснабжения", - сказал Сийярто по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

По его словам, Хорватия расширит мощности своего СПГ-терминала, главным потребителем которого сейчас является Венгрия.

"В таком случае в течение примерно 3 лет появится реальная возможность того, чтобы катарский газ получил долю в венгерском энергоснабжении", - отметил министр иностранных дел Венгрии.

Он подчеркнул, что единственным решением энергокризиса в Европе является диверсификация источников и увеличение газа и нефти на европейском рынке, а не введение ценовых потолков на нефть и газ.

По словам Сийярто, с точки зрения энергобезопасности и экономики для Евросоюза важно укреплять отношения со странами персидского залива, однако они должны основываться на взаимном уважении.

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