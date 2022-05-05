Венгрия - окно надежды для продолжения экспорта российской нефти на Запад

На фоне ситуации вокруг Украины, Евросоюз все более усиливает санкции в отношении России, намереваясь включить в новый-шестой пакет эмбарго российской нефти до конца этого года, несмотря на то, как некоторые страны-участницы ЕС зависят от нее.

На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся агрессии в отношении ее, Евросоюз все более усиливает санкции в отношении России, намереваясь включить в очередной, шестой по счету пакет эмбарго российской нефти до конца этого года. И это, несмотря на то, как некоторые страны-участницы ЕС зависят от этих поставок.

Как передает Report, вчера в ходе обсуждений шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России на заседании Европарламента, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала положения данного пакета, которые, в том числе, включали и "запрет на российскую нефть".

"Наконец, теперь мы предлагаем ввести запрет на российскую нефть. Давайте внесем ясность: это будет нелегко. Но мы просто должны работать над этим. Мы позаботимся о том, чтобы поэтапно отказаться от российской нефти. Чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом воздействие на наши экономики", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Данное желание казалось бы идеальным шагом на пути к энергетической независимости Запада от России, если бы не степень завязанности некоторых европейских стран на российской нефти. Так, согласно РБК, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеозаявлении сообщил, что страна не поддержит запрет на импорт российской нефти в Евросоюз.

"Венгрия не проголосует за новый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде", — сказал министр, уточнив, что его страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. При этом, по словам официального представителя МИДа Венгрии Тамаша Менцера, 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти поставляются из России, что "невозможно заместить за одну ночь".

Согласно Reuters, ЕС в виде исключения разрешил Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2023 года. "В рамках существующих контрактов в качестве исключения из нефтяного эмбарго, которое предполагает шестой пакет санкций ЕС в отношении России, Венгрии и Словакии разрешается поставлять нефть из РФ", - сообщил источник агентства. Некоторые ЧСМИ утверждают, что на подобную льготу претендуют также Чехия и Болгария.

Германия была одним из главных противников введения санкций в отношении российских нефти и газа, однако в среду представители ФРГ уведомили ЕС, что страна готова отказаться от своих возражений, если ей дадут достаточно времени, чтобы найти альтернативные источники поставок. Германия скорректировала свою позицию после заключения соглашения с Польшей, которое позволит ей получать нефть от глобальных экспортеров через порт Гданьска. Польский порт расположен недалеко от немецкого Шведта, где находится нефтеперерабатывающее предприятие PCK, контролируемое "Роснефтью" и получающее нефть по трубопроводу "Дружба".

В целом, санкции и фактическое эмбарго со стороны некоторых европейских нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров ударили по ценам на российскую нефть, отмечает CNN. Эталонная нефть марки Urals сейчас торгуется со скидкой в 35 долларов за баррель по отношению к Brent, по сравнению с менее чем 1 долларом до начала ситуации вокруг Украины. Несмотря на то, что некоторые азиатские потребители увеличивают объемы покупки российской нефти, этого явно недостаточно, чтобы компенсировать потерю западных покупателей.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Наиболее зависят от российской нефти Литва (83% импорта нефти), Финляндия (80%), Словакия (74%), Польша (58 %) и Венгрия (43 %). Чтобы утвердить какой-либо закон на уровне ЕС, нужно согласие всех стран-участниц союза, что делает подтверждение шестого пакета санкций невозможным, если Венгрия не передумает.