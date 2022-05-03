Венгрия нарастила объемы закупки нефти из Казахстана

Венгерская сторона нарастила объемы закупки нефти из Казахстана.

Венгерская сторона нарастила объемы закупки нефти из Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в казахстанском МИД.

"65% нефти мы получаем через нефтепровод "Дружба", это 20 тыс. тонн ежедневно. В последнее время мы увеличили [объемы] покупки нефти из Казахстана. В данный момент 16% нашей потребности покрывается нефтью из Казахстана", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что эти поставки осуществляются по нефтепроводу через территорию России и санкции в отношении РФ влияют и на эту возможность. "Санкции [в отношении РФ] влияют и на эту возможность. Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно - мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт в Украине", - отметил Сийярто.