Венгрия нарастила объемы закупки нефти из Казахстана

Венгерская сторона нарастила объемы закупки нефти из Казахстана.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в казахстанском МИД.
"65% нефти мы получаем через нефтепровод "Дружба", это 20 тыс. тонн ежедневно. В последнее время мы увеличили [объемы] покупки нефти из Казахстана. В данный момент 16% нашей потребности покрывается нефтью из Казахстана", - сказал он.
Глава ведомства отметил, что эти поставки осуществляются по нефтепроводу через территорию России и санкции в отношении РФ влияют и на эту возможность. "Санкции [в отношении РФ] влияют и на эту возможность. Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно - мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт в Украине", - отметил Сийярто.