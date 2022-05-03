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Венгрия нарастила объемы закупки нефти из Казахстана

Венгрия нарастила объемы закупки нефти из Казахстана Венгерская сторона нарастила объемы закупки нефти из Казахстана.
Энергетика
3 мая 2022 г. 10:10
Венгрия нарастила объемы закупки нефти из Казахстана

Венгерская сторона нарастила объемы закупки нефти из Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в казахстанском МИД.

"65% нефти мы получаем через нефтепровод "Дружба", это 20 тыс. тонн ежедневно. В последнее время мы увеличили [объемы] покупки нефти из Казахстана. В данный момент 16% нашей потребности покрывается нефтью из Казахстана", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что эти поставки осуществляются по нефтепроводу через территорию России и санкции в отношении РФ влияют и на эту возможность. "Санкции [в отношении РФ] влияют и на эту возможность. Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно - мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт в Украине", - отметил Сийярто.

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Версия на английском языке Hungary increases oil purchases from Kazakhstan

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