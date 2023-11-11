Венгрия изучает возможности закупки газа в Венесуэле

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Венгрия изучает возможности закупки в Венесуэле сжиженного природного газа (СПГ) и поставок в эту страну технологий добычи нефти.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Каракасе после переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

"Мы хотели бы воспользоваться тем фактом, что Венесуэла сейчас открывается для энергетического сотрудничества. Мы изучаем возможности покупки у нее сжиженного природного газа и начали переговоры об использовании в Венесуэле венгерских технологий добычи нефти", - сказал глава МИД.

Он заявил, что Венгрия приветствует решение США смягчить санкции против венесуэльского нефтегазового сектора. "Мы выступаем за то, чтобы Европейский союз ослабил санкции, следуя примеру Соединенных Штатов", - добавил Сийярто.

В программу его пребывания в Каракасе вошла также встреча с министром нефтяной промышленности Венесуэлы Педро Тельечеа. В состав венгерской делегации включены представители энергетических компаний MOL и MVM, которые проведут переговоры с венесуэльскими партнерами по вопросам добычи и поставок нефти и газа. Предыдущий визит главы МИД Венгрии в Венесуэлу состоялся более 30 лет назад.