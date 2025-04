Венгрия и Турция создают СП для разведки месторождений нефти и газа

Венгерская MOL и турецкая TPAO создают совместное предприятие для проведения разведочных работ на месторождениях нефти и газа в Венгрии.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в соцсети Х.

"Еще одна крупная история венгерско–турецкого энергетического успеха. Сегодня было создано совместное предприятие между MOL и турецкой государственной нефтяной компании Turkish Petroleum (TPAO) для проведения разведки двух новых месторождений нефти и газа в Венгрии. Добро пожаловать в Будапешт, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар", - написал Сийярто.