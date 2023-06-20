Венгрия и Сербия подписали документы о строительстве нефтепровода и торговле газом

Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке.

Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке.

Об этом передает Report со ссылкой на "РИА Новости".

Договор о создании совместного предприятия Serbhungas подписали директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович и генеральный директор венгерской MVM Ласло Золтан.

Правительство Сербии накануне выдало предварительное согласие на регистрацию компании Serbhungas для торговли газом на сербском рынке. Замглавы правительства и министр финансов Сербии Синиша Мали ранее рассказал о создании СП госкомпанией "Сербиягаз" и венгерской электроиндустрией MVM для совместной торговли газом на сербском рынке и его закупок за рубежом.

В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром". Осенью ожидается начало поставок сжиженного природного газа в Сербию и далее в Венгрию из терминалов в Греции через Болгарию по соединительному газопроводу Ниш-Димитровград.

Кроме того, Азербайджан также планирует до конца текущего года начать поставки газа в Венгрию и Сербию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте в ходе визита в Белград заявил о том, что Венгрия и Сербия ведут подготовительную работу по увеличению в два раза мощности электросоединения между странами к 2028 году. Летом 2022 года он сообщил, что страны объединяют рынки электроэнергии и планируют к 2028 году нарастить мощность линий электропередачи.

Он также отмечал, что Будапешт и Белград подписали соглашение, по которому, как и в прошлом году, часть газа, предназначенного для Сербии, будет храниться в хранилищах на территории Венгрии.

В мае прошлого года сербский министр финансов Синиша Мали заявил о том, что власти Сербии договорились с руководством Венгрии о размещении в одном из ее хранилищ 500 млн кубометров газа, чтобы обеспечить стабильность снабжения зимой. По словам Сийярто, Сербия, как и в минувшем году, сможет размещать до 500 млн кубометров газа в венгерских хранилищах при подготовке к новому отопительному сезону.

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Власти Сербии и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании относительно строительства нефтепровода, который как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой".

Как передает Report, документ подписали глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубраска Джедович в рамках заседания Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. Оно проходит в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы. В нем участвуют президенты двух стран Александр Вучич и Каталина Новак, а также премьеры Ана Брнабич и Виктор Орбан и члены правительств.

Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 млн евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и Альдьо в Венгрии близ границы.