О нас

Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года

Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года Венгрия достигла с Катаром политической договоренности о закупке у него сжиженного природного газа (СПГ) начиная с 2027 года, компании двух стран уже прорабатывают вопросы об объемах и маршрутах поставок
Энергетика
21 августа 2023 г. 18:19
Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года

Венгрия достигла с Катаром политической договоренности о закупке у него сжиженного природного газа (СПГ) начиная с 2027 года, компании двух стран уже прорабатывают вопросы об объемах и маршрутах поставок.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам визита в Будапешт эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который провел встречи с президентом Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

"Катар является крупнейшим в мире экспортером СПГ, однако сейчас все его мощности уже задействованы. Поэтому мы заключили политическое соглашение, согласно которому мы можем рассчитывать на энергоснабжение [со стороны Катара] с 2027 года. Наши коммерческие компании уже начали технические переговоры о количестве СПГ и маршрутах, по которым мы сможем получать сжиженный природный газ", - сказал глава МИД в видеообращении в Facebook.

Венгрия и Катар приступили к предварительным переговорам по вопросу о поставках газа в декабре 2022 года. Венгрия рассчитывает получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии. Переговоры об этом ведут венгерская компания MVM и катарская государственная компания QatarEnergy.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi