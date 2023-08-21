Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года

Венгрия достигла с Катаром политической договоренности о закупке у него сжиженного природного газа (СПГ) начиная с 2027 года, компании двух стран уже прорабатывают вопросы об объемах и маршрутах поставок

Венгрия достигла с Катаром политической договоренности о закупке у него сжиженного природного газа (СПГ) начиная с 2027 года, компании двух стран уже прорабатывают вопросы об объемах и маршрутах поставок.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам визита в Будапешт эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который провел встречи с президентом Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

"Катар является крупнейшим в мире экспортером СПГ, однако сейчас все его мощности уже задействованы. Поэтому мы заключили политическое соглашение, согласно которому мы можем рассчитывать на энергоснабжение [со стороны Катара] с 2027 года. Наши коммерческие компании уже начали технические переговоры о количестве СПГ и маршрутах, по которым мы сможем получать сжиженный природный газ", - сказал глава МИД в видеообращении в Facebook.

Венгрия и Катар приступили к предварительным переговорам по вопросу о поставках газа в декабре 2022 года. Венгрия рассчитывает получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии. Переговоры об этом ведут венгерская компания MVM и катарская государственная компания QatarEnergy.