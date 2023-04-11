О нас

Венгрия будет напрямую оплачивать транзит нефти через Украину

Венгрия будет напрямую оплачивать транзит нефти через Украину Венгерская компания MOL будет напрямую расплачиваться с Украиной за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Энергетика
11 апреля 2023 г. 16:20
Венгрия будет напрямую оплачивать транзит нефти через Украину

Венгерская компания MOL будет напрямую расплачиваться с Украиной за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Москве с вице-премьером РФ Александом Новаком.

Глава МИД напомнил, что украинские власти решили поднять цены за перекачку сырья, обосновав это возросшими рисками в связи с военным конфликтом на территории страны. Это затруднило взаимные расчеты сторон и поставки нефти. В Москве "удалось договориться, что в отношении поставок сырой нефти пунктом передачи по-прежнему будет граница Венгрии и Украины".

"Нам также удалось договориться, что для сохранения поставок и транзита через Украину компания MOL будет рассчитываться за транзит напрямую с украинским оператором трубопроводной сети", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Facebook.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Баку состоится концерт, приуроченный к 100-летию Общенационального лидера Азербайджана
В Баку состоится концерт, приуроченный к 100-летию Общенационального лидера Азербайджана
11 апреля 2023 г. 16:16
Назначен заместитель представителя президента в Нахчыванской Автономной Республике
Назначен заместитель представителя президента в Нахчыванской Автономной Республике
11 апреля 2023 г. 16:13
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
ММ утвердил проект об учреждении юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева
ММ утвердил проект об учреждении юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева
11 апреля 2023 г. 11:51
Президент Азербайджана: По Среднему коридору мы уже практически полностью соединяем все инфраструктуры
Президент Азербайджана: По Среднему коридору мы уже практически полностью соединяем все инфраструктуры
11 апреля 2023 г. 01:25
10 лет пребывания великого лидера в должности президента – это были годы заложения основ для будущего скачка Азербайджана
10 лет пребывания великого лидера в должности президента – это были годы заложения основ для будущего скачка Азербайджана
11 апреля 2023 г. 00:39
Глава государства: Гейдар Алиев делал все для того, чтобы сплотить еще больше тюркский мир
Глава государства: Гейдар Алиев делал все для того, чтобы сплотить еще больше тюркский мир
11 апреля 2023 г. 00:37
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев завещал нам продолжать его дело
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев завещал нам продолжать его дело
11 апреля 2023 г. 00:20
Президент: Позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение
Президент: Позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение
10 апреля 2023 г. 22:00
Президент Ильхам Алиев проинформировал казахстанского коллегу о переговорном процессе по нормализации между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал казахстанского коллегу о переговорном процессе по нормализации между Азербайджаном и Арменией
10 апреля 2023 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi