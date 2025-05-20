Венгерский эксперт: Азербайджан играет ключевую роль в газоснабжении Центральной Европы

Венгерский эксперт: Азербайджан играет ключевую роль в газоснабжении Центральной Европы

После начала российско-украинской войны и решения Европы снизить зависимость от российского газа, Азербайджан вышел на первый план как основной альтернативный источник газа для континента.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Будапеште, заявил главный советник Института международных отношений и торговли Венгрии профессор Ласло Ваша.

По словам профессора, сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией в последние годы стремительно расширяется и охватывает все сферы: "Восстановление и расширение прямых рейсов между нашими странами является одним из важных шагов, объединяющих людей и повышающих взаимопонимание".

Эксперт подчеркнул, что сегодня Азербайджан занимает важное место в газоснабжении Центральной Европы.

Ваша добавил, что венгерские компании активно участвуют в различных секторах экономики Азербайджана.

"Мы гордимся тем, что венгерские инвесторы участвуют в производстве, логистике, строительной отрасли и восстановительных работах. Это сотрудничество имеет стратегическое значение не только для Венгрии, но и для всей Европы", - сказал он.