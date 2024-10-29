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Венгерская MVM, вошедшая в проект "Шахдениз", открыла филиал в Азербайджане

Венгерская MVM, вошедшая в проект "Шахдениз", открыла филиал в Азербайджане Венгерская компания MVM Upstream Private Limited Company, дочерняя структура MVM Group, открыла филиал в Азербайджане.
Энергетика
29 октября 2024 г. 13:08
Венгерская MVM, вошедшая в проект Шахдениз, открыла филиал в Азербайджане

Венгерская компания MVM Upstream Private Limited Company, дочерняя структура MVM Group, открыла филиал в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана.

Филиал прошел регистрацию в ГНС 30 августа 2024 года. Законным представителем филиала назначен гражданин Венгрии Истван Немет (Istvan Nemeth).

Напомним, что соглашение о приобретении MVM Group у ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (CQD) 5% доли в проекте "Шахдениз" и 4% - в South Caucasus Pipeline Company (SCPC, компания Южно-кавказской трубопроводной магистрали) у Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC) было подписано 5 июня 2024 года. Сделка закрыта 30 августа 2024 года.

Контракт на разработку месторождения "Шахдениз" подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в настоящее время выглядит следующим образом: BP plc (оператор проекта) - 29,99%, "ЛУКОЙЛ"- 19,99%, турецкая TPAO - 19%, азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi - 16,02%, иранская Nico - 10%, венгерская MVM Group - 5%.

Добыча газа и конденсата на месторождении "Шахдениз" началась в декабре 2006 года и в настоящее время осуществляется с платформы Alpha в рамках "Стадии-1" и с платформы Bravo в рамках "Стадии-2".

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Версия на английском языке Hungarian MVM, which entered Shah Deniz project, opens branch in Azerbaijan

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