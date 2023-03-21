Венгерская MOL начала использовать на своем НПЗ азербайджанскую нефть

Венгерская компания MOL начинает использовать азербайджанскую нефть для производства различных видов топлива на своем НПЗ в Братиславе.

Венгерская компания MOL начала использовать азербайджанскую нефть для производства различных видов топлива на своем НПЗ в Братиславе.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу компании, партия нефти сорта Azeri Light будет доставлена на завод в Братиславе с месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ) на шельфе Каспия, в разработке которых MOL принимает участие в составе международного консорциума.

Сначала нефть поступила с шельфового месторождения на Сангачальский терминал вблизи Баку, а оттуда была перекачана в турецкий порт на Средиземном море по трубопроводу "Баку - Тбилиси - Джейхан", среди акционеров которого также присутствует MOL. "Из порта Джейхан в Турции танкером Seavelvet в порт Омишаль в Хорватии были доставлены 90 тыс. тонн сырой нефти, которая будет транспортирована по Адриатическому трубопроводу на НПЗ компании Slovnaft (дочернее предприятие MOL – ред.) в Словакии", - уточнила венгерская компания. Она отметила, что поставки азербайджанской нефти на НПЗ в Братиславе позволят ей создать новую производственную цепочку от добычи сырья до продажи готовых нефтепродуктов.