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Венгерская MOL начала использовать на своем НПЗ азербайджанскую нефть

Венгерская MOL начала использовать на своем НПЗ азербайджанскую нефть Венгерская компания MOL начинает использовать азербайджанскую нефть для производства различных видов топлива на своем НПЗ в Братиславе.
Энергетика
21 марта 2023 г. 02:09
Венгерская MOL начала использовать на своем НПЗ азербайджанскую нефть

Венгерская компания MOL начала использовать азербайджанскую нефть для производства различных видов топлива на своем НПЗ в Братиславе.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу компании, партия нефти сорта Azeri Light будет доставлена на завод в Братиславе с месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ) на шельфе Каспия, в разработке которых MOL принимает участие в составе международного консорциума.

Сначала нефть поступила с шельфового месторождения на Сангачальский терминал вблизи Баку, а оттуда была перекачана в турецкий порт на Средиземном море по трубопроводу "Баку - Тбилиси - Джейхан", среди акционеров которого также присутствует MOL. "Из порта Джейхан в Турции танкером Seavelvet в порт Омишаль в Хорватии были доставлены 90 тыс. тонн сырой нефти, которая будет транспортирована по Адриатическому трубопроводу на НПЗ компании Slovnaft (дочернее предприятие MOL – ред.) в Словакии", - уточнила венгерская компания. Она отметила, что поставки азербайджанской нефти на НПЗ в Братиславе позволят ей создать новую производственную цепочку от добычи сырья до продажи готовых нефтепродуктов.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanın “MOL” şirkəti öz zavodunda Azərbaycan neftindən istifadə etməyə başlayıb

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