​Венгерская компания выкупила долю Chevron в АЧГ и BTC

Венгерская компания MOL подписала соглашение о приобретении доли в блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную MOL информацию.

MOL Group выкупила доли американской компании Chevron в АЧГ (9,57%) и BTC (8,9%).

Соглашение подписано соответственно с Chevron Global Ventures Ltd и Chevron BTC Pipeline. Стоимость соглашения составляет 1,57 млрд долларов. В соглашение допускается внесение поправок до завершения процедуры купли-продажи.

Завершение процесса купли-продажи ожидается во втором квартале 2020 года. По завершении сделки MOL станет третьим по величине партнером АЧГ.

АЧГ расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Соглашение о разделе продукции по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) подписано 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. По BTC в основном, транспортируется нефть из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.