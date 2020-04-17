​Венгерская компания приобрела долю в АЧГ и BTC

Сделка по приобретению доли американской компании Chevron в блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и главном экспортном трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) завершилась в минувший день.

Как передает Report, об этом сообщила компания Chevron.

MOL Group стала акционером с долей 9,57% в АЧГ и 8,9% в BTC.

"Chevron Global Ventures Ltd продала 9,57%-ную долю в АЧГ (20 тыс. баррелей нефти в сутки) в 2019 году. Компания Chevron BTC Pipeline также продала 8,9% доли в BTC. Стоимость сделки с венгерской компанией составляет 1,57 млрд. долларов США. Транзакция завершилась 16 апреля", - отмечается в сообщении.

Отметим, что соглашение между компанией MOL и Chevron было подписано в ноябре 2019 года.

С завершением сделки MOL стал третьим по величине партнером АЧГ.

АЧГ расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Соглашение о разделе продукции по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) подписано 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ).

Долевое участие других партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. По BTC в основном, транспортируется нефть из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.