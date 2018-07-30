Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Венесуэла заняла первое место по дешевизне бензина.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в рейтинге, составленном Bloomberg.

Так, литр бензина в этой стране стоит всего 1 цент.

На втором месте после Венесуэлы расположился Иран с ценой 0.28 доллара, первую тройку замкнул Кувейт с показателем 0,35 доллара за литр.

Согласно рейтингу, самый дорогой бензин в мире в Гонконге (2,09 доллара), Норвегии (2,02 доллара) и Нидерландах (1,93 доллара).

В первую десятку также вошли Греция (1,91 доллара), Италия (1,91 доллара), Дания (1,90 доллара), Израиль (1,86 доллара), Португалия (1,83 доллара), Финляндия (1,79 доллара) и Франция (1,78 доллара).

Отметим, что в Азербайджане литр бензина АИ-95 стоит 0,52 доллара.