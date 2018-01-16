Венесуэла увеличит добычу нефти

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Венесуэльская нефтяная компания PDVSA в этом году намерена достичь уровня добычи в 2,47 миллиона баррелей нефти в день. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Universal, ссылаясь на министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо.

Он заявил, что сейчас уровень добычи нефти приблизился к 1,9 миллиона баррелей в день. Для компании это будет год восстановления и инвестиций: PDVSA планирует продолжить борьбу с коррупцией, увеличить объемы производства, укрепить направления переработки и нефтехимии, а также развивать внутренние и внешние рынки.