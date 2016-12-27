Венесуэла согласилась сократить добычу нефти на 95 тыс. баррелей в сутки

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Венесуэла согласилась с начала 2017 года сократить добычу нефти на 95 тыс. баррелей в сутки по соглашению с ОПЕК.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

C 1 января 2017 года официально вступает в силу договор стран ОПЕК и других стран — экспортеров нефти, не входящих в состав организации, о сокращении добычи нефти почти на 1,8 млн баррелей в год.

«Чтобы не нанести вреда международным обязательствам, с 1 января 2017 года PDVSA (государственная нефтегазовая компания Венесуэлы. — RNS) и/или ее подразделения сократят объемы контрактов на продажу в соответствии с существующими договоренностями и условиями», — заявили в Министерстве энергетики Венесуэлы.