Венесуэла продает нефть в обход санкций с помощью компаний из ОАЭ

В этом году появилось множество неизвестных ранее фирм, которые выступили крупнейшими покупателями венесуэльской нефти

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются крупнейшим хабом, который помогает Венесуэле продавать свою нефть в обход американских санкций.

Как передает Report, об этом передает Profinance со ссылкой на спецрасследование Reuters.

В июне Вашингтон ввел санкции в отношении полудюжины танкеров, которые принадлежали малоизвестным компаниям. Через несколько недель после этих событий малоизвестная компания из ОАЭ получила контроль над танкерами, которые перевозили венесуэльскую нефть, отмечается в документе.

«Суда получили новые названия и затем возобновили перевозку нефти из Венесуэлы, — пишет Reuters. — Эта компания, Muhit Maritime FZE, является одной из трех компаний, базирующихся в ОАЭ, которые, по данным Reuters, перевозили венесуэльскую нефть и топливо во второй половине этого года». (Кроме Muhit Maritime, в отчете агентства упоминаются компании Issa Shipping и Asia Charm).

Агентство сделало эти выводы на основе анализа внутренних логистических документов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, а также данных третьих лиц по передвижению танкеров. С июня этого года танкеры вышеуказанных трех компаний перевезли миллионы баррелей сырой нефти, которую добыла PDVSA, утверждает Reuters.

Агентство указывает, что как только какой-то танкер или компания попадают под санкции США, их место тут же занимают другие.

«Таким образом, ОАЭ, которые являются одним из ближайших союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, стали логовом компаний, помогающих Венесуэле обходить американские санкции», — пишет Reuters.

Агентству не удалось установить конечных владельцев указанных компаний, так как этих данных нет в общедоступном реестре ОАЭ.

В этом году появилось множество неизвестных ранее фирм, которые выступили крупнейшими покупателями венесуэльской нефти. Большинство их них были зарегистрированы российской трейдинговой компанией, сообщало агентство Reuters в ноябре. Однако теперь и в других странах возникают компании, готовые рисковать и, скрывая своих владельцев, перевозить венесуэльскую нефть в обход санкций, отмечает агентство.

«Каждую неделю мы обнаруживаем сложные схемы сокрытия нефтяных перевозок, — сообщила в своем твите аналитическая компания TankerTrackers.com. — На этой неделе приз достается нефтяному танкеру ALSATAYIR, который готовится принять на борт 700 тыс. баррелей нефти в Венесуэле. Все, что они сделали, это закрасили буквы A и YIR в названии судна».

Правительство ОАЭ уже сообщило о том, что в отношении компаний Muhit Maritime, Issa Shipping и Asia Charm проводится «тщательное и комплексное расследование», пишет Reuters.

«ОАЭ крайне серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы, — говорится в заявлении правительства страны. — Это означает активный контроль и обеспечение [исполнения] экономических и торговых санкций».

Как сообщалось ранее, еще в сентябре 2019 года Венесуэла столкнулась с отсутствием танкеров, готовых перевозить ее нефть в обход санкций США.

В марте 2020 году цены на венесуэльскую нефть упали до 5–10 долларов США за баррель.