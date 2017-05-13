Венесуэла предложила сократить добычу в 4 раза

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Венесуэла предложила другим странам - членам ОПЕК сократить добычу нефти в четыре раза, до 5 млн баррелей в сутки против нынешних 1,2 млн баррелей в день.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Квота самой Венесуэлы в общем плане сокращения составляет в действующем соглашении 95 тыс. баррелей в сутки. При этом в апреле добыча нефти в стране сократилась на 116 тыс. баррелей, до 1,956 млн баррелей в сутки.

В пресс-службе венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA не стали комментировать изданию данное предложение. "Предложение Венесуэлы пока не получило поддержки со стороны членов ОПЕК", - отметили WSJ источники в ОПЕК.

Вопрос может быть рассмотрен на заседании 24-25 мая в Вене.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что некоторые страны ОПЕК обсуждают не только продление текущего соглашения о сокращении добычи нефти, но и еще более радикальное понижение объемов добычи. При этом консультации носили частный характер и неизвестно, достигли ли нефтепроизводители каких-либо договоренностей.