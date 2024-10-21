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Венесуэла планирует стать экспортером газа

Венесуэла планирует стать экспортером газа Венесуэла готовится в краткосрочной перспективе стать экспортером газа.
Энергетика
21 октября 2024 г. 17:50
Венесуэла планирует стать экспортером газа

Венесуэла готовится в краткосрочной перспективе стать экспортером газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила исполнительный вице-президент и министр народной власти по нефти Делси Родригес.

"Прямо сейчас мы открываем новый курс на экспорт газа. У нас есть проект с правительством Тринидада и Тобаго, а также недавно прибыло судно Shell, которое присоединяется к работе по сертификации запасов на месторождении Dragon. Это союзы, которые через несколько месяцев превратят страну в экспортера газа", - заявила она.

В декабре 2023 года национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) выдала Shell и National Gas Company of Trinidad and Tobago (NGC) лицензию на разведку и эксплуатацию газового месторождения "Дракон", расположенного на полуострове Пария.

Также сообщалось, что Тринидад и Тобаго хочет увеличить загрузку своих заводов сжиженного природного газа за счет сырья из Венесуэлы. В марте текущего года отмечалось, что свободные СПГ-мощности варьируются от 20% до 30%, уровень производства составляет около 2,8 млрд куб. футов в сутки (против 4,2 млрд куб. футов в сутки ранее).

По данным статистического справочника Energy Institute, Венесуэла в 2023 году добыла 29,7 млрд кубометров газа (+2,2% к 2022 году). Такое же значение указано в разделе потребления газа. До 2015 года Венесуэла была нетто-импортером газа, с 2016 стала полностью покрывать собственное потребление.

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