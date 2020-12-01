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Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на санкции США

Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на санкции США Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций США более года осуществлялись тайным образом.
Энергетика
1 декабря 2020 г. 10:32
Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на санкции США

Венесуэла увеличивает экспорт нефти, даже после введения США санкций и несмотря на падение добычи, за счёт поставок в Китай.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные исследования.

"В ноябре экспорт нефти вырос до более чем полумиллиона баррелей в день, при этом почти вся нефть направляется в Китай", — говорится в сообщении. При этом, по данным Bloomberg, добыча нефти Венесуэлой в ноябре составила 484 тысячи баррелей в сутки, сократившись на 48% в годовом выражении.

Ранее СМИ сообщали, что Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций США более года осуществлялись тайным образом.

США ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов США.

В понедельник минфин США внес в санкционный список китайскую технологическую компанию China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) за взаимодействие с Венесуэлой.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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Версия на английском языке Venezuela ramps up oil exports against US sanctions

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