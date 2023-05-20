Великобритания выдала компаниям первые лицензии на хранение углерода в районе Северного моря

Первые 12 британских компаний получили лицензии, которые позволяют хранить углекислый газ на шельфе Северного моря.

Первые 12 британских компаний получили лицензии, которые позволяют хранить углекислый газ на шельфе Северного моря.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

"Соединенное Королевство не может достичь целей по нулевому уровню выбросов без хранения углерода в недрах. Происходящее — это декарбонизация в действии", - сказал глава Переходного управления Северного моря (NSTA) Стюарт Пейн.

В публикации указали, что среди компаний, которые получили лицензии, есть и производители нефти, которые желают уменьшить загрязнение окружающей среды.