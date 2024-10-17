Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британский МИД.

Ведомство подчеркивает, что это самый крупный пакет санкций против теневого флота нефтяных танкеров.

"Еще 18 судов теневого флота будут отстранены от захода в порты Великобритании и не смогут получить доступ к ведущим в мире британским морским службам, в результате чего общее число нефтяных танкеров, подпавших под санкции, достигло 43", - отмечает МИД.

В частности, под санкции попали очередные танкера "Совкомфлота". Кроме этого, в числе подпавших под санкции нефтяные танкера Ns bora, Atlas, Moskovsky prospect, Ns arctic, Callisto, Scf baikal, Scf samotlor, Suvorovsky prospect, Eastern pearl, Kudos stars, Sea fidelity, Stratos aurora, Turbo voyager, Azure celeste, Varuna, Sai baba, Artemis, Antaeus.

В санкционный список также включены 4 судна для перевозки СПГ: Velikiy Novgorod, Mulan, Everest Energy и Marshal Vasilevskiy (универсальное судно газовоз и регазификатор).