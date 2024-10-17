О нас

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки сжиженного природного газа.
Энергетика
17 октября 2024 г. 14:37
Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британский МИД.

Ведомство подчеркивает, что это самый крупный пакет санкций против теневого флота нефтяных танкеров.

"Еще 18 судов теневого флота будут отстранены от захода в порты Великобритании и не смогут получить доступ к ведущим в мире британским морским службам, в результате чего общее число нефтяных танкеров, подпавших под санкции, достигло 43", - отмечает МИД.

В частности, под санкции попали очередные танкера "Совкомфлота". Кроме этого, в числе подпавших под санкции нефтяные танкера Ns bora, Atlas, Moskovsky prospect, Ns arctic, Callisto, Scf baikal, Scf samotlor, Suvorovsky prospect, Eastern pearl, Kudos stars, Sea fidelity, Stratos aurora, Turbo voyager, Azure celeste, Varuna, Sai baba, Artemis, Antaeus.

В санкционный список также включены 4 судна для перевозки СПГ: Velikiy Novgorod, Mulan, Everest Energy и Marshal Vasilevskiy (универсальное судно газовоз и регазификатор).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Britain imposes sanctions against Russian tankers
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya 22 Rusiya tankerinə qarşı sanksiya tətbiq edib

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi