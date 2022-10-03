Великобритания ускорит выдачу лицензий на добычу газа в Северном море

Великобритания ускорит выдачу лицензий для разработки новых газовых месторождений в Северном море.

Великобритания ускорит выдачу лицензий для разработки новых газовых месторождений в Северном море.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на главу Управления Северного моря (NSTA) Энди Сэмюэла.

По его словам, лицензии на разработку новых месторождений газа в южной части Северного моря является приоритетным. Поэтому NSTA ускорит прием и рассмотрение заявлений.

Однако Сэмюэл отметил, что в ближайшее время выдача лицензий не сможет значительным образом снизить зависимость Великобритании от импорта энергоносителей из других стран. Процесс активной добычи газа на некоторых месторождениях, которые будут открыты после выдачи лицензий, может начаться только через год или полтора. Кроме того, бассейн Северного моря является старым и хорошо изученным, поэтому значительный рост добычи газа маловероятен.

В настоящее время объем добытого в Северном море газа может удовлетворить только около 40% потребностей Великобритании, и, по прогнозам Управления, этот показатель упадет до 30% к 2030 году.

Ранее правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа и подтвердило намерение выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.

Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга (метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта) в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности.