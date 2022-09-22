Великобритания рассчитывает обеспечить поставки СПГ из США на 20 лет

Рабочая группа британского правительства просит местных экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) выступить с предложениями по тому, как обеспечить поставки топлива из США в течение 20 лет.

Рабочая группа британского правительства просит местных экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) выступить с предложениями по тому, как обеспечить поставки топлива из США в течение 20 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, британские власти стремятся "зафиксировать долгосрочные поставки" СПГ в преддверии энергетического кризиса, который может наступить зимой и может "подорвать" экономику страны. Пока неясно, какой объем газа правительство Великобритания намерено "помочь приобрести".

Великобритания сама добывает газ, получает поставки топлива из Норвегии по подводным трубопроводам и закупает СПГ. По его оценке, страна, тем не менее "не застрахована" от общеевропейского дефицита на фоне действия санкций против РФ.

Британский частный сектор начал активно закупать сжиженный природный газ после начала конфликта на Украине в феврале. В июне британская компания Centrica заключила соглашение с норвежской Equinor, а в августе она достигла соглашения о поставках СПГ у американской компании Delfin Midstream.