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Великобритания поможет развивающимся странам перейти к чистой энергетике

Великобритания поможет развивающимся странам перейти к чистой энергетике Великобритания выделит 550 млн фунтов стерлингов на поддержку развивающихся стран в их отказе от угля и переходе к чистой энергетике
Энергетика
20 сентября 2021 г. 20:06
Великобритания поможет развивающимся странам перейти к чистой энергетике

Великобритания выделит 550 млн фунтов стерлингов на поддержку развивающихся стран в их отказе от угля и переходе к чистой энергетике.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сообщило британское постпредство при ООН.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон и генсек ООН Антониу Гутерреш провели круглый стол с участием мировых лидеров по теме борьбы с изменением климата.

Ранее Британия пообещала сократить вредные выбросы до нуля к 2050 году и снизить выбросы парниковых газов как минимум на 68% к 2030 году. Также Лондон обещал выделить 11,6 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших пяти лет на финансирование международных климатических программ.

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