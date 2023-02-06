Великобритания помогает финансировать дорожную карту оффшорной ветроэнергетики Азербайджана

Правительство Великобритании помогает финансировать дорожную карту оффшорной ветроэнергетики Азербайджана

Правительство Великобритании помогает финансировать дорожную карту оффшорной ветроэнергетики Азербайджана.

Об этом в интервью Report сказал региональный посол Великобритании по вопросам энергетической безопасности и климата Дэвид Моран.

"Я знаю, что BP уже планирует расширить сферу возобновляемых источников энергии в Азербайджане, компания рассматривает возможность строительства солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джебраиле. Правительство Великобритании также помогает финансировать дорожную карту оффшорной ветроэнергетики Азербайджана", - сказал он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.