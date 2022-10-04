Великобритания направила фрегат для охраны трубопроводов в Северном море

Фрегат британского Королевского военно-морского флота HMS Somerset патрулирует воды Северного моря, где проходят трубопроводы, совместно с кораблями норвежских ВМС.

Фрегат британского Королевского военно-морского флота HMS Somerset патрулирует воды Северного моря, где проходят трубопроводы, совместно с кораблями норвежских ВМС.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NRK.

"Фрегат Королевского флота находится в Северном море и сотрудничает с норвежским флотом для спокойствия тех, кто работает рядом с трубопроводами", - сообщило министерство обороны Соединенного Королевства в Twitter.

По данным телеканала, решение направить фрегат связано с недавними инцидентами на трубопроводах "Северный поток".

Ранее сообщалось, что Норвегия обратилась "за содействием [к другим членам] НАТО в сфере наблюдения за объектами на шельфе и мониторинга их безопасности".