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Великобритания направила фрегат для охраны трубопроводов в Северном море

Великобритания направила фрегат для охраны трубопроводов в Северном море Фрегат британского Королевского военно-морского флота HMS Somerset патрулирует воды Северного моря, где проходят трубопроводы, совместно с кораблями норвежских ВМС.
Энергетика
4 октября 2022 г. 12:08
Великобритания направила фрегат для охраны трубопроводов в Северном море

Фрегат британского Королевского военно-морского флота HMS Somerset патрулирует воды Северного моря, где проходят трубопроводы, совместно с кораблями норвежских ВМС.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NRK.

"Фрегат Королевского флота находится в Северном море и сотрудничает с норвежским флотом для спокойствия тех, кто работает рядом с трубопроводами", - сообщило министерство обороны Соединенного Королевства в Twitter.

По данным телеканала, решение направить фрегат связано с недавними инцидентами на трубопроводах "Северный поток".

Ранее сообщалось, что Норвегия обратилась "за содействием [к другим членам] НАТО в сфере наблюдения за объектами на шельфе и мониторинга их безопасности".

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