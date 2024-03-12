Ведутся интенсивные обсуждения относительно транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса

Грузия ведет интенсивные переговоры с Азербайджаном по транспортировке казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса.

Грузия ведет интенсивные переговоры с Азербайджаном относительно транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса.

Как передает Report , об этом журналистам заявил первый заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

Л.Давиташвили подчеркнул, что транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу может начаться уже в этом году.

По словам министра, переговоры по этому вопросу ведутся уже два года.

"В этом вопросе очень важна позиция азербайджанской стороны, и мы ведем с ними интенсивный диалог. Марки казахстанской и азербайджанской нефти различаются. Думаю, что мы уже определились с основными техническими вопросами и надеемся, что в этом году начнется транспортировав. В будущем мы планируем транспортировать более миллиона тонн нефти".

Напомним, что в прошлом году Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку-Cупса 5 млн тонн казахстанской нефти. В случае достижения договоренности, ожидалось, что это будет нефть с месторождения "Кашаган". Также Азербайджан, по словам источников, предложил транспортировку нефти через черноморские порты в Грузии.