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Ведутся интенсивные обсуждения относительно транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса

Ведутся интенсивные обсуждения относительно транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса Грузия ведет интенсивные переговоры с Азербайджаном по транспортировке казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса.
Энергетика
12 марта 2024 г. 21:59
Ведутся интенсивные обсуждения относительно транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса

Грузия ведет интенсивные переговоры с Азербайджаном относительно транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса.

Как передает Report, об этом журналистам заявил первый заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

Л.Давиташвили подчеркнул, что транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу может начаться уже в этом году.

По словам министра, переговоры по этому вопросу ведутся уже два года.

"В этом вопросе очень важна позиция азербайджанской стороны, и мы ведем с ними интенсивный диалог. Марки казахстанской и азербайджанской нефти различаются. Думаю, что мы уже определились с основными техническими вопросами и надеемся, что в этом году начнется транспортировав. В будущем мы планируем транспортировать более миллиона тонн нефти".

Напомним, что в прошлом году Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку-Cупса 5 млн тонн казахстанской нефти. В случае достижения договоренности, ожидалось, что это будет нефть с месторождения "Кашаган". Также Азербайджан, по словам источников, предложил транспортировку нефти через черноморские порты в Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan neftinin Bakı-Supsa kəməri vasitəsilə nəqli ilə bağlı intensiv müzakirələr aparılır

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