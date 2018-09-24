Ведущие нефтетрейдеры прогнозируют 100 долларов за баррель

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Крупнейшие нефтяные трейдеры мира - Trafigura и Mercuria - ожидают восстановления цен на нефть до $100 за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, причиной этому является потенциальное сокращение поставок из Ирана на фоне американских санкций.

По мнению соучредителя Mercuria Energy Group Ltd. Даниэля Йегги, цены могут подняться уже в IV квартале 2018 года. У рынка не так много возможностей заместить 2 млн баррелей в сутки иранской нефти, которые могут быть потеряны в результате второго раунда санкций США, считает он.

Бен Лукол, глава нефтяного трейдинга Trafigura, предполагает, что к Рождеству нефть будет стоить около $90 за баррель, а в начале 2019 года - $100 за баррель.

Между тем участники нефтяного рынка сочли положительным фактором отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти по итогам заседания министерского мониторингового комитета в Алжире. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Отметим, что цены на нефть не возвращались к $100 за баррель с 2014 года.