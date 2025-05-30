ВБ рекомендует Азербайджану начать углеродное ценообразование с углеродного налога

ВБ углеродный налог

Если правительство Азербайджана примет решение о внедрении механизмов углеродного ценообразования, наилучшим стартовым шагом может стать введение углеродного налога на стадии upstream - на этапе поступления топлива в экономику.



Как передает Report, об этом сообщила главный специалист по энергетике Всемирного банка Ясемин Оруджу в ходе семинара ВБ на тему “Ценообразование на углерод и международные углеродные рынки”, организованного в сотрудничестве с правительством Азербайджана.

По ее словам, налог будет основываться на содержании углерода во всех видах топлива и может администрироваться с использованием существующей системы акцизов.

“Такой подход позволит охватить до 60% всех выбросов. В дальнейшем Азербайджан может рассмотреть возможность расширения налогообложения или перехода к системе торговли выбросами (ETS). Важным элементом станет использование поступлений от углеродного налога для поддержки домохозяйств с низкими доходами через прямые денежные трансферты - с целью смягчения возможного роста цен”, - подчеркнула Я.Оруджу.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, местных заинтересованных сторон и независимые эксперты.

Семинар был направлен на поддержку усилий Азербайджана по повышению финансовой устойчивости, диверсификации экономики и выполнению климатических обязательств через внедрение эффективного углеродного ценообразования и участие в глобальных углеродных рынках.

В рамках первого дня семинара эксперты Всемирного банка представили ключевые концепции, связанные с углеродными налогами и системами торговли выбросами, а также обозначили глобальные тенденции и лучшие практики. Были рассмотрены такие темы, как влияние международных механизмов (включая механизм углеродной корректировки на границе ЕС - CBAM); потенциальные фискальные выгоды от внедрения углеродного ценообразования; стратегии снижения внешнеэкономических рисков; уроки и примеры из опыта развивающихся стран.

Во второй день семинара внимание было сосредоточено на международных углеродных рынках. Обсуждалась готовность Азербайджана к участию в этих системах. Команда Всемирного банка представила обзор ключевых рыночных механизмов; анализ последних глобальных событий в области углеродной торговли; детальную оценку готовности Азербайджана к интеграции в международные рамки - включая пробелы в политике, институциональной структуре и инфраструктуре; дорожную карту и протокол оценки мероприятий по смягчению, построенные на методологии Decision Tree Всемирного банка.