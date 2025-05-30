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ВБ рекомендует Азербайджану начать углеродное ценообразование с углеродного налога

ВБ рекомендует Азербайджану начать углеродное ценообразование с углеродного налога ВБ углеродный налог
Энергетика
30 мая 2025 г. 15:19
ВБ рекомендует Азербайджану начать углеродное ценообразование с углеродного налога

Если правительство Азербайджана примет решение о внедрении механизмов углеродного ценообразования, наилучшим стартовым шагом может стать введение углеродного налога на стадии upstream - на этапе поступления топлива в экономику.

Как передает Report, об этом сообщила главный специалист по энергетике Всемирного банка Ясемин Оруджу в ходе семинара ВБ на тему “Ценообразование на углерод и международные углеродные рынки”, организованного в сотрудничестве с правительством Азербайджана.

По ее словам, налог будет основываться на содержании углерода во всех видах топлива и может администрироваться с использованием существующей системы акцизов.

“Такой подход позволит охватить до 60% всех выбросов. В дальнейшем Азербайджан может рассмотреть возможность расширения налогообложения или перехода к системе торговли выбросами (ETS). Важным элементом станет использование поступлений от углеродного налога для поддержки домохозяйств с низкими доходами через прямые денежные трансферты - с целью смягчения возможного роста цен”, - подчеркнула Я.Оруджу.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, местных заинтересованных сторон и независимые эксперты.

Семинар был направлен на поддержку усилий Азербайджана по повышению финансовой устойчивости, диверсификации экономики и выполнению климатических обязательств через внедрение эффективного углеродного ценообразования и участие в глобальных углеродных рынках.

В рамках первого дня семинара эксперты Всемирного банка представили ключевые концепции, связанные с углеродными налогами и системами торговли выбросами, а также обозначили глобальные тенденции и лучшие практики. Были рассмотрены такие темы, как влияние международных механизмов (включая механизм углеродной корректировки на границе ЕС - CBAM); потенциальные фискальные выгоды от внедрения углеродного ценообразования; стратегии снижения внешнеэкономических рисков; уроки и примеры из опыта развивающихся стран.

Во второй день семинара внимание было сосредоточено на международных углеродных рынках. Обсуждалась готовность Азербайджана к участию в этих системах. Команда Всемирного банка представила обзор ключевых рыночных механизмов; анализ последних глобальных событий в области углеродной торговли; детальную оценку готовности Азербайджана к интеграции в международные рамки - включая пробелы в политике, институциональной структуре и инфраструктуре; дорожную карту и протокол оценки мероприятий по смягчению, построенные на методологии Decision Tree Всемирного банка.

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Версия на английском языке WB recommends Azerbaijan to start carbon pricing with carbon tax
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycana karbon qiymətqoyma alətlərinin tətbiqinə karbon vergisi ilə başlamağı tövsiyə edir

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