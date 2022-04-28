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ВБ прогнозирует рекордный ценовой кризис в 2022 году

ВБ прогнозирует рекордный ценовой кризис в 2022 году Всемирный банк (ВБ) прогнозирует исторический рост цен в мире на энергоносители (50%) и неэнергетические товары (20%) в 2022 году в связи с ситуацией вокруг Украины.
Энергетика
28 апреля 2022 г. 15:42
ВБ прогнозирует рекордный ценовой кризис в 2022 году

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует исторический рост цен в мире на энергоносители (50%) и неэнергетические товары (20%) в 2022 году в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в апрельском докладе (Commodity Market Outlook) говорится о том, что конфликт вызвал серьезные перебои в поставках.

"При этом развитие ситуации на сырьевом рынке в значительной степени зависит от продолжительности конфликта в Украине. Россия и Украина являются крупными мировыми экспортерами ископаемого топлива, удобрений, зерна и металлов. Сырьевой рынок и так переживал рост цен и спроса на фоне постковидного восстановления мировой экономики, а ситуация на Украине усугубила ценовой кризис".

По прогнозам аналитиков ВБ, в этом году цена нефти марки Brent достигнет максимума с 2013 года и составит 100 долларов за баррель, что на 42% выше среднегодовой цены за прошлый год.

"В целом изменения в номинальных ценах в период с апреля 2020 года по март 2022 года привели к самому большому росту цен на энергоносители со времени роста цен на нефть в 1973 года", - отмечается в докладе. Цены на неэнергетические товары вырастут примерно на 20%, говорится в докладе. Так, ожидаемый рост цены на пшеницу составляет более чем 40%. Возможным выходом из продовольственного кризиса эксперты называют использование дополнительных территорий для производства продовольствия и призывают мировых политиков защитить от роста цен в первую очередь бедные слои общества.

Что касается реакции на кризис в энергетическом секторе, аналитики ВБ отмечают, что правительства многих стран прибегли к политике снижения налогов и выдачи субсидий. По мнению ВБ, эти меры, хотя и помогут несколько смягчить ситуацию в краткосрочной перспективе, в дальнейшем лишь усугубят проблему, поскольку вызовут рост спроса на топливо и усугубят дефицит. Расширение же санкций против России может привести к серьезным перебоям на топливном рынке. Авторы доклада не видят равнозначной замены российскому газу и нефти, поскольку альтернативные варианты поставок топлива сопряжены с более высокими расходами на транспортировку и ограничены отсутствием необходимой для этого инфраструктуры.

"Резервные мощности ОПЕК могут в действительности оказаться меньше данной им оценки. Сланцевая промышленность в США не может нарастить объемы производства, поскольку уже сталкивается с проблемами в виде нехватки рабочей силы и иных ресурсов", - считают эксперты.

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Версия на английском языке World Bank predicts record price crisis in 2022

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