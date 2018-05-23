Василиос Ситарас: Энергетические отношения между Азербайджаном и Грецией имеют стратегическое значение

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Двусторонние отношения между Азербайджаном и Грецией в энергетической сфере имеют стратегическое значение для обеих стран".

Об этом сообщил Report эксперт по энергетике доктор Василиос Ситарас.

По его словам, эти отношения еще больше укрепятся после запуска на полную мощность Южного газового коридора в 2020 году.

Говоря о торговых связях, он отметил, что экспорт Азербайджана в Европейский Союз в 2017 году сократился на 13%, а экспорт в Грецию - на 20%.

Он также отметил, что в прошлом году Греция купила у Азербайджана сырую нефть на 160 млн долларов:

"Эта цифра была равна 830 млн долларов в 2012 году. По объему закупок нефти Греция заняла 8-е место среди стран Евросоюза в прошлом году. Следует отметить, что Азербайджан продает нефть AzeriLight, схожую с сортом Brent, но четыре нефтеперерабатывающих завода в Греции перерабатывают Urals и экспортируемые из Ирана тяжелые сорта нефти".