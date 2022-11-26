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Вашингтон разрешил Chevron поставлять в США нефть из Венесуэлы

Вашингтон разрешил Chevron поставлять в США нефть из Венесуэлы Власти США разрешили американской нефтегазовой компании Chevron поставлять в Соединенные Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы.
Энергетика
26 ноября 2022 г. 22:21
Вашингтон разрешил Chevron поставлять в США нефть из Венесуэлы

Власти США разрешили американской нефтегазовой компании Chevron поставлять в Соединенные Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в лицензии, опубликованной Министерством финансов США.

"Лицензия разрешает продажу, экспорт или импорт в Соединенные Штаты нефти или нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron, при условии, что нефть и нефтепродукты, производимые совместными предприятиями Chevron, сначала продаются Chevron", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqton “Chevron”a Venesueladan ABŞ-a neft tədarük etməyə icazə verib

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