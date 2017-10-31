Валех Алескеров: Особо отмечено участие местных компаний в новом соглашении АЧГ

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В обновленном соглашении о совместной разработке и разделе добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" особо отмечено участие местных компаний. За счет полученных от этого проекта средств в Азербайджане создается соответствующая инфраструктура.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заместитель председателя парламента Валех Алескеров.

В ответ на замечания об экологическом состоянии Каспия вице-спикер заявил, что работы по проекту отвечают самым высоким экологическим требованиям: "Интересы Азербайджана защищены на самом высоком уровне".

В. Алескеров отметил, что объем капитальных затрат на проект трудно предугадать: "Эта сумма может быть меньше или больше 33 млрд долларов. Потому что работа будет вестись на неразработанной части месторождения. Также это будет зависеть от цен на нефть".

Отметим, что сегодня в Милли Меджлисе ратифицировано обновленное соглашение о совместной разработке и разделе добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли", расположенных в азербайджанском секторе Каспия, подписанное 14 сентября между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компаниями Azerbaijan (ACG) Limited, BP, Chevron, Inpex, Statoil, ExxonMobil, TP, Itochu и ONGC Videsh.