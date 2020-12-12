Вакцины могут вернуть цены на нефть к 60 долларам за баррель

Вероятнее всего, это произойдет во втором полугодии, когда появится первый эффект от применения вакцин

Основной мотивирующей силой для подорожания нефти марки Brent выше 50 долларов США за баррель впервые с марта стало скорое внедрение вакцин от COVID-19. А в следующем году мир может вновь увидеть цены в 60 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.​ Реакция рынков не заставила себя долго ждать. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,42%, до 51,02 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 4,7%, до 47,66 долларов США за баррель.

В 2021 году стоимость нефти может зафиксироваться и на уровне 60 долларов США за баррель, считает, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Вероятнее всего, это произойдет во втором полугодии, когда появится первый эффект от применения вакцин.​