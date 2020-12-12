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Вакцины могут вернуть цены на нефть к 60 долларам за баррель

Вакцины могут вернуть цены на нефть к 60 долларам за баррель Вероятнее всего, это произойдет во втором полугодии, когда появится первый эффект от применения вакцин
Энергетика
12 декабря 2020 г. 09:52
Вакцины могут вернуть цены на нефть к 60 долларам за баррель

Основной мотивирующей силой для подорожания нефти марки Brent выше 50 долларов США за баррель впервые с марта стало скорое внедрение вакцин от COVID-19. А в следующем году мир может вновь увидеть цены в 60 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в США вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.​ Реакция рынков не заставила себя долго ждать. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,42%, до 51,02 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 4,7%, до 47,66 долларов США за баррель.

В 2021 году стоимость нефти может зафиксироваться и на уровне 60 долларов США за баррель, считает, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Вероятнее всего, это произойдет во втором полугодии, когда появится первый эффект от применения вакцин.​

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