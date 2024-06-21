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Вахид Гаджиев: Карабах станет динамично развивающимся центром экологически чистой энергии

Вахид Гаджиев: Карабах станет динамично развивающимся центром экологически чистой энергии Правительство Азербайджана намерено превратить Карабахский регион в динамично развивающийся центр экологически чистой энергии.
Энергетика
21 июня 2024 г. 12:05
Вахид Гаджиев: Карабах станет динамично развивающимся центром экологически чистой энергии

Правительство Азербайджана намерено превратить Карабахский регион в динамично развивающийся центр экологически чистой энергии.

Как передает Report, об этом специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев заявил, выступая на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Зангилане.

"Используя богатые ресурсы солнечной энергии в Джабраиле, Губадлы и Зангилане, мы интегрируем солнечные панели в жилые здания и системы уличной инфраструктуры. Кроме того, такие инициативы, как зарядные станции на солнечных батареях для электромобилей, "умные" парковки и другие экологически чистые решения подчеркивают нашу приверженность внедрению устойчивых практик", - сказал Гаджиев.

Спецпредставитель главы государства напомнил, что британская компания BP намерена построить солнечную электростанцию мощностью 240 МВт, а компания Nobel Energy - инвестировать в строительство завода по производству солнечных панелей мощностью 100 МВт в Джебраиле.

По его словам, данные инициативы органично вписываются в национальную стратегию, направленную на превращение Карабахского региона в динамично развивающийся центр экологически чистой энергии.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: "Qarabağ dinamik inkişaf edən “təmiz enerji” mərkəzinə çevriləcək"

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