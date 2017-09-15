Вахид Ахмедов: Новое соглашение по блоку месторождений "Азери, Чираг, Гюнешли" - вклад в независимость Азербайджана

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Подписанный вчера контракт очень важен для нашей страны. Экономика Азербайджана до 2050 года будет развиваться за счет нефти, а также за счет устойчивости экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, комментируя подписание нового соглашения по блоку месторождений "Азери, Чираг, Гюнешли" в ходе сегодняшнего заседания комитета.

Депутат Вахид Ахмедов в своем выступлении отметил, что вчера был подписан серьезный документ: "Контракт имеет большое значение для Азербайджана. Международные организации, государства, финансовые компании приняли участие в подписании этого контракта. Это вклад в независимость".

Он также сообщил, что, должен быть рассмотрен законопроект об образовательных кредитах, а вопрос об оздоровлении банков должен находиться на повестке дня Милли Меджлиса.

Отметим, что в повестку заседания включены 20 вопросов. Сюда вошли проекты об утверждении ряда соглашений, освобождении Хагани Абдуллаева от должности члена правления ЦБА и проекты о внесении изменений в 12 законопроектов.