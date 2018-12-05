Вагит Алекперов выступил за плавное ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Ограничение добычи нефти, если будет принято такое решение странами ОПЕК+, должно быть плавным.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Ограничения должны быть плавными, как и в прошлом году", — сказал Алекперов.

Ранее сообщалось о том, что Министры ОПЕК+ согласились с необходимостью снижения добычи нефти