Вагит Алекперов выступил за плавное ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Ограничение добычи нефти, если будет принято такое решение странами ОПЕК+, должно быть плавным.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.
"Ограничения должны быть плавными, как и в прошлом году", — сказал Алекперов.
Ранее сообщалось о том, что Министры ОПЕК+ согласились с необходимостью снижения добычи нефти
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