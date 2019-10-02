Вагит Алекперов: В настоящее время дефицита нефти на мировом рынке нет

После атак на нефтяную промышленность Саудовской Аравии дефицита черного золота на мировом рынке нет.

Как передает Report со ссылкой российские СМИ, об этом глава нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

Он отметил, что рынок нефти довольно быстро стабилизировался после атак на нефтяную промышленность Саудовской Аравии и в настоящее время дефицита нефти на мировом рынке нет.

"Технология достаточно быстро восстанавливается...И запасы нефти, которые находятся сейчас в разных странах, они достаточно высокие, поэтому цена тут же восстановилась. То есть дефицита на рынке нет", - сказал Алекперов.

Кроме того, он отметил, что инфраструктура нефтяной компании "Лукойл", расположенная за пределами РФ, высоко защищена от потенциальных атак, на подобие тех, которые произошли в сентябре в Саудовской Аравии. В то же время в России риск таких атак практически не возможен, сообщил журналистам глава "Лукойла".

Напомним, что атака на Saudi Aramco в ночь на 14 сентября привела к снижению добычи нефти до 5,7 млн баррелей нефти в сутки. После этого власти США заявили о готовности задействовать имеющиеся у них стратегические нефтяные резервы. Позже министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что Эр-Рияд восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября, в 12 млн — к концу ноября.

Беспилотники атаковали саудовские НПЗ, ответственность за которые взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.