 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вагит Алекперов: В этом году прибыль LUKoil сократится на 40%

    Президент компании: В 2017 году цена нефти будет находиться на уровне 40-50 долларов за баррель

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В LUKoil ожидают снижения прибыли по итогам 2016 года на 35-40% по сравнению с прошлогодними показателями.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал президент компании Вагит Алекперов.

    По прогнозам Вагита Алекперова, в 2017 году цена нефти будет находиться на уровне 40-50 долларов за баррель, а в 2018 году подрастет до 60 долларов за баррель. Кроме того, по оценке главы компании, в следующем году доходы компании упадут на 40-50 млрд. рублей из-за роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi