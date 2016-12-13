Вагит Алекперов: В этом году прибыль LUKoil сократится на 40%

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В LUKoil ожидают снижения прибыли по итогам 2016 года на 35-40% по сравнению с прошлогодними показателями.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал президент компании Вагит Алекперов.

По прогнозам Вагита Алекперова, в 2017 году цена нефти будет находиться на уровне 40-50 долларов за баррель, а в 2018 году подрастет до 60 долларов за баррель. Кроме того, по оценке главы компании, в следующем году доходы компании упадут на 40-50 млрд. рублей из-за роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.