Вагит Алекперов: Снять ограничения на добычу нефти можно при стабилизации цен выше 65 долларов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Плавное снятие ограничений на добычу нефти может начаться, когда ее котировки стабилизируются выше 65 долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, такое мнение выразил глава LUKoil Вагит Алекперов.

"Цена нефти в 60-65 долларов за баррель устраивает всех участников рынка", - сообщил агентству Bloomberg В. Алекперов.

По словам президента LUKoil, его компания сможет увеличить добычу нефти через две недели после окончания срока действия ОПЕК+.