Вагит Алекперов: "Санкции негативно повлияли на работу "Лукойла"

Технологические санкции против российского нефтегазового сектора негативно повлияли на работу "Лукойла" и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в ходе выступления на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне в понедельник высказал глава компании Вагит Алекперов.

По его словам, санкции, в частности, "разрушили" совместный проект с французской Total, затруднили доступ к технологиям. В тоже время переход на отечественные технологии позволит адаптироваться к условиям ограничений, сказал он.